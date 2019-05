Tre giorni di eventi `stellari` al Porto Antico: venerdì si apre la 15° Festa dello Sport

Genova - Il grande spettacolo della Ginnastica, la festa dell’Auxilium, una Notte Magica ricca di spettacolo e tantissimi altri eventi. Le Stelle nello Sport illumineranno la Festa dello Sport 2019 con una lunga serie di manifestazioni. Si parte già il venerdì mattina alle 9,30 con un’inaugurazione da non perdere con le esibizioni degli Special Olympics, la danza paralimpica e sportiva e infine tanta ginnastica. Un bel modo per scaldare i motori in vista della lunga giornata dedicata alle scuole in cui spicca l’ “Olimpiade” dedicata agli studenti con il percorso tra calcio, volley, basket, ginnastica, tennis, arti marziali e rugby allestito in Piazza delle Feste.



Non solo scuole, il venerdì sarà la Giornata Paralimpica con dalle 9 alle 13 la possibilità per tutti di provare ben 15 discipline mentre dalle 15 alle 18 andrà in scena nella Sala Luzzati dei Magazzini del Cotone il Convegno “La Primavera dello Sport Paralimpico” a cui parteciperanno atleti ed esperti del mondo paralimpico tra cui il presidente del CIP Pancalli. Dalle 14,30 scatterà sul campo da calcio la “partita dell’amicizia” dove gli studenti degli Istituti Meucci e Montale si sfideranno in un quadrangolare all’insegna dei migliori valori dello sport.



Quando il sole inizierà a calare sul Porto Antico scoccherà l’ora della notte degli Oscar dello sport ligure. Dalle 20,15 il via alle premiazioni del Galà di Stelle nello Sport con tantissimi campioni ad alternarsi sul palco della Sala Grecale inframezzati dagli show degli Urban Theory e, direttamente da Bruciabaracche e Colordano le esibizioni dei comici Enzo Paci e Andrea Carlini. Domenico Criscito, Fabio Quagliarella, Mara Navarria, Fabio Fognini, Niccolò Canepa, Lorenzo Musetti e tanti altri campioni della Liguria sportiva si prenderanno gli applausi della sala per le loro annate sportive da favola. Nel foyer della Sala spazio anche all’arte abbinata allo sport con la mostra dedicata alle emozioni paralimpiche dal titolo “Sportability”.



Giusto il tempo di riposarsi qualche ora e poi la Festa dello Sport riaprirà i battenti per un sabato ricchissimo di eventi. Sabato mattina a partire dalle 11 doppia premiazione per due dei tanti progetti portati avanti negli anni da Stelle Nello Sport. Si parte con il Premio Fotografico “Carlo Nicali” - Iren in cui i bellissimi premi in palio verranno assegnati ai venti finalisti della gara allo scatto sportivo più emozionante dell’anno, un premio più che meritato per chi è riuscito a spuntarla tra le oltre 300 foto in gara. A seguire tornano protagonisti gli studenti con la premiazione del Concorso “Il Bello dello Sport” che in questa edizione ha coinvolto quasi 5000 tra bambini e ragazzi delle scuole medie ed elementari di tutta la Liguria.



Il tendone di Piazza delle Feste sarà il cuore pulsante di un sabato pomeriggio tutto da vivere. Dalle 14 alle 16,30 spazio all’Auxiulium Day in cui la polisportiva del presidente Angelo Serra porterà in scena l’esibizione dei settori di Ginnastica Ritmica e Artistica assieme alla Danza e al Hwarangdo, Tutti gli atleti di queste e delle altre sezioni della società genovese daranno poi vita alle 17 sotto il Palco di Stelle Nello Sport ad uno speciale Flash Mob, un bel modo per sgranchirsi le gambe prima di tornare a riempire il tendone in Piazza delle Feste per la Festa della Ginnastica in cui il movimento della nostra Regione presenterà al pubblico i suoi gioielli e non solo. La giornata più lunga della festa avrà una sua coda spettacolare sul palco al Mandraccio dalle 20 con la Notte Magica dello Sport. Una bella vetrina per tante società in cui si alterneranno giovani ed eccellenze di numerose discipline.



Due campioni della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) e della World Dance Liguria della maestra Santa Previti metteranno in scena repertori di eccezionale bravura. Andrea Fois e Roberta Ventura intraprendono il loro percorso nel 2018 e sono una coppia Adult di classe internazionale. Attenzione anche alle esibizioni proposte dalle ginnaste e dai ginnasti dell’Andrea Doria guidati da Silvia Pezzati, dagli interpreti della Naica di Elisa Patanè. La serata propone anche le coreografie delle cheerleaders degli Arenzano Ducks, società della FIP.



Spettacolare sarà anche l’attività proposta dalla Hwasong del maestro Bruno Cavanna tra Taekwondo e Spada Coreana. Appuntamento con il Judo grazie alla Lino Team di Matteo Repetto e con il Karate grazie a una rappresentativa FIJLKAM guidata da Roberto Ferrigno. Occhio anche ai talenti del Pugilato con la PGS Auxilium Genova. Applausi anche per Paolo Rossi e le sue evoluzioni in palleggio con la Football Livefreestyle.



Domenica 26 maggio, dalle 11 alle 13, l’area Calcio diventerà centro dell’attenzione grazie all’incontro tra Insuperabili, la Onlus che si schiererà con tanti ragazzi con disabilità cognitiva, e Disperati, un gruppo di ragazzi che hanno come “allenatore” della propria squadra amatoriale un certo Roberto Mancini.



Calcio protagonista anche nel primo pomeriggio. dalle 14,30 sul Palco di Stelle Nello Sport arriva il flash mob del palleggio, un bella occasione per colorare tutto il Porto Antico a cui seguirà la sfida tra i migliori palleggiatori della Festa.