Tre medaglie per i canottieri liguri agli Europei Junior di Essen

Genova - Tre medaglie e un quarto posto per i vogatori e le vogatrici liguri in gara nel week end a Essen (Germania) in occasione degli Europei Junior.



Dopo i successi conseguiti in batteria e in semifinale, Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare), assieme ad Alexandra Kushnir (SC Ravenna), Laura Pagnoncelli (SC Tritium) e Ilaria Corazza (SC Ausonia), conquista l’argento nel 4 di coppia. Brilla la barca azzurra nella seconda parte del percorso dove riesce a staccare la Francia e, nel finale, porta via il secondo posto alla Repubblica Ceca piazzandosi a 1”94 dalla Germania. Dopo l’oro vinto nel 2018 a Gravelines (Francia), Alessandro Bonamoneta torna sul podio con il bronzo assieme ad Achille Benazzo (Cerea), Giorgio Battigaglia (CC Tevere Remo) e Francesco Cella (CC Napoli). Solo Germania e Grecia riescono a esprimere una prestazione migliore dell’armo italiano.



La gara del 4 con femminile, con a bordo Lucia Rebuffo (Rowing Club Genovese), vede l’Italia tagliare il traguardo in terza posizione dietro Germania e Francia. Ottimo avvio per il 4 di coppia azzurro, con capovoga Edoardo Rocchi (Speranza Pra’): è secondo dopo i primi 500 metri alle spalle della Repubblica Ceca ma nel corso della gara subisce i sorpassi di Germania e Russia. Sfuma così, per soli 63 centesimi, la possibilità di portare a casa il bronzo.



Maxi week end di confronti a Gavirate (Varese) in occasione della regata internazionale Para-Rowing abbinata a una manifestazione giovanile e Master. Gian Filippo Mirabile rincorre il sogno Paralimpiade: il vogatore della Sportiva Murcarolo chiude quinto nel doppio PR2 con Arianna Ricucci e settimo in singolo.



In riferimento al Meeting Giovanile, dando uno sguardo agli equipaggi liguri vincitori, bella vittoria per il 4 senza Cadetti misto Sampierdarenesi-Rowing Club Genovese a firma di Mattia Martucci, Lorenzo Reasso, Lorenzo Serafino e Gabriele Schiavi. Nel doppio Allievi B2, Samp d'oro con Jacopo Cappagli e Samuele Campestre. Applausi anche per Davide Campanini, atleta dello Speranza Pra' che vince nel singolo 7,20 Allievi C. Nella stessa specialità e nel singolo, le affermazioni di Nicholas Van Kleef (Canottieri Sanremo) e i matuziani svettano poi anche nel doppio Allievi B2 con Carlo e Roberto Strazzulla. Con i colori dell'Elpis Genova, nel 2 senza Cadetti, si impongono anche Giorgio Cogliolo e Matteo Silvatici.



Da segnalare anche il secondo posto dell'otto Cadetti, dietro la Lombardia, con Cogliolo, Silvatici, Raffetti, Gromi, Martucci, Serafino, Reasso e Schiavi (tim. Calder).