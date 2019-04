Tre medaglie per la Lanterna Taekwondo ai Tricolori Cadetti

Genova - Un argento e due bronzi per la Lanterna Taekwondo ai Campionati Italiani Cadetti e Junior riservati alle cinture nere. In apertura Simone Effori conquista il bronzo nella -45 kg: successo negli ottavi (32-4) e nei quarti (44-40) prima della battuta d'arresto in semifinale (9-18). Sabato l'argento porta la firma di Matthew Cavazzuti dopo aver combattuto nella +65 kg, categoria superiore contro avversario più pesante di 17 kg. Sul podio, terzo, anche Federico Frau tra i Cadetti (+65 kg). Niente podio ma occasione di crescita per gli junior Alessandro e Lorenzo Dermidoff, Francesco Bottino, Paola Nardi e Daniele Manzo.



Il maestro Fabrizio Terrile esprime soddisfazione per la prova corale dei suoi ragazzi. «Tre medaglie sono segnale di buona salute per la Lanterna Taekwondo e conferma del valore della collaborazione tecnica con Leonardo Basile per sviluppare la crescita dell'intera squadra. La strada è quella giusta».