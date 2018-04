Il Genoa sale a 41 punti e all'11°posto in classifica

Genova - Il Genoa cala il tris al Ferraris e raggiunge quota 41 punti: contro il Verona è 3-1 grazie ai gol di Medeiros, Bessa e Pandev. Per la formazione ospite a segno Romulo su calcio di rigore.



Primo Tempo - Il Genoa parte forte e al 1’ Medeiros calcia ma Nicolas respinge. Passano pochi minuti e Matos da solo spreca calciando a lato. Al 7’ ecco il vantaggio del Genoa con Medeiros bravo di sinistro a battere il portiere del Verona. Per la punta rossoblu è la seconda marcatura in serie A dopo quella contro il Cagliari. Poi il primo tempo scivola via con poche emozioni con il Genoa che controlla e il Verona che fa fatica a pungere dalle parti di Perin. Solo nel finale la squadra di Pecchia ha l’occasione per pareggiare ma Romulo di testa manda alto.



Secondo Tempo - Nella ripresa il Verona entra in campo più determinato e al 18’ trova un calcio di rigore per fallo di mano di Hijlemark sul tiro di Cerci. Dal dischetto va Romulo che spiazza Perin. Il Genoa non si scompone e al 32’ ritrova il vantaggio grazie a una rete dell’ex di turno Daniel Bessa bravo a sfruttare il passaggio di Lazovic dalla destra. Per il centrocampista è la seconda rete in due partite con la maglia del Genoa. I padroni di casa premono e vanno vicino al tris con Laxalt ma Nicolas è attento. Nel finale però arriva il gol che chiude la gara: Pandev, subentrato a Medeiros trova un pallonetto stupendo con Nicolas che non può fare nulla. Finisce qui, il Genoa sale a 41 punti e si posiziona all’undicesimo posto in classifica. Domenica alle 15 la trasferta di Bergamo contro la formazione allenata dall’ex Gasperini.