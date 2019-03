Trofeo Pinocchio: i vincitori della fase regionale

Genova - Pratonevoso Gam Genova conquista il successo nella classifica generale del Trofeo Capetta (slalom gigante), selezione regionale del Trofeo Pinocchio a cura dello Ski Club Savona. Sono 1232 i punti dello sci club del presidente Ernesto Puppo, leader di giornata davanti a Imperia Sci 2004 e Snow Team Sanremo.



Lucrezia Quaglia (Sci Club Ceva) è Tommaso Vacca (Pratonevoso Gam Genova) si impongono nella categoria Ragazzi, Rebecca Bariani (Pratonevoso Gam Genova) e Matteo Ghione (Imperia Sci 2004) conquistano il successo tra gli Allievi.



Pratonevoso, nel super baby, incorona Leonardo Tanzillo (Grizzly Snow Team) e Francesca Pera (Ceva). Martina Marchese (Snow Team Sanremo) e Federico Tomasi (Valbormida) vincono l’oro tra gli under 9, Vivian Petrini (Grizzly Snow Team) e Natinael Cioffi (3G) sono i migliori under 10. Applausi per Sofia Ciman (Val Bormida) e Mattia Poggi (Grizzly Snow Team) dopo la miglior performance under 11. Carlotta Bruno (Snow Team Sanremo) e Francesco Trosso (Ceva) realizzano il più veloce percorso under 12.