Udinese - Genoa 1-0. Si riparte

Genova - Udinese: Musso; Stryger Larsen, De Maio, Troost-Ekong, Zeegelaar; Mandragora, Sandro, Fofana; De Paul, Okaka, Pussetto. All. Tudor. A disp: Perisan, Nicolas, Samir, Opoku, Badu, Behrami, Ingelsson, Micin, Lasagna, ter Avest, Wilmot, Bocic.



Genoa: Radu; Pedro Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Radovanovic, Lerager; Sturaro; Kouamé. All Prandelli. A disp: Marchetti, Jandrei, Gunter, Sanabria, Lapadula, Pezzella, Biraschi, Mazzitelli, Pandev, Bessa, Dalmonte, Veloso.



Arbitro: Pairetto di Nichelino



Primo Tempo

4' Gol Udinese Okaka riceve da Fofana e batte Radu



6' Ammonito Rolon per gioco scorretto



12' Tiro di Kouamè debole, para Musso



17' Radovanovic dalla distanza, Musso manda in corner



25' Genoa ancora poco pericoloso



33' Giallo per Larsen per perdita di tempo



34' Pussetto di testa, palla alta



37' Sinistro di Radovanovic, palla fuori



38' Giallo a Sandro: ammonizione pesante per lui, salta il Milan



40' Zeegelaar ammonito per fallo su Lerager



41' Giallo pesante per Criscito, salta l'Inter



45' Finisce il primo tempo con il Genoa sotto di un gol



Secondo Tempo

Dentro Pandev e Bessa, fuori Lazovic e Rolon

1' Giallo a Bessa per gioco scorretto



2' Destro di Radovanovic lontano dai pali di Musso