Udinese - Genoa, Prandelli: «Guai a sbagliare approccio, partita tosta»

Alla Dacia Arena i rossoblu affronteranno i friulani allenati da Tudor

Genova - «Voglio fare i complimenti ai ragazzi della Primavera e al mister Carlo Sabatini per il Torneo di Viareggio. Arrivare a giocare una finale è un grande risultato, peccato per la sconfitta ai rigori»: così l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli iniziando la sua conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese in programma alle 15.



Condizioni fisiche - Il mister rossoblu ha poi parlato di alcuni elementi rientrati dalle rispettive Nazionali: «Pandev ha un dolore al costato he si porta dietro da un po’ ma è uno che non si arrende, mentre Sanabria arriverà in giornata quindi dovrò capire come sta».



Avversario - Prandelli ha poi parlato dell’Udinese allenata da Tudor: «Sarà una sfida difficile ma noi dobbiamo ripetere quanto di buono fatto contro la Juventus se vogliamo portare a casa punti. I nostri avversari in casa hanno fatto spesso bene, sarà fondamentale sbagliare il meno possibile».



Turno infrasettimanale - Tre giorni dopo il Genoa affronterà l’Inter al Ferraris ma Prandelli è chiaro: «Una gara alla volta, ho la fortuna di avere tanti giocatori e quindi non dirò nulla su chi scenderà in campo domani. Non ci sarà Favilli che verrà aggregato alla Primavera perché ha bisogno di ritrovare il giusto smalto».