Udinese - Genoa, Prandelli: «Troppa tensione, non va bene. Mi farò sentire»

Discussione a fine primo tempo e il mister rossoblu pronto a prendere provvedimenti

Genova - «C’è stata tensione nello spogliatoio a fine primo tempo, in settimana mi farò sentire perchè non va bene così. Accetto i giocatori che con personalità si fanno sentire nel gruppo ma non bisogna superare determinati limiti. I cambi? Non c’entrano»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della sfida persa contro l’Udinese.



Sfida - Il tecnico rossoblu ha analizzato la prestazione: «Il gol dopo quattro minuti ci ha tagliato le gambe, non siamo stati bravi a reagire. Poi Mandragora ha raddoppiato e sono saltati i nostri piani. In settimana abbiamo preparato la partita in una certa maniera ma ci siamo trovati in difficoltà perché l’Udinese è stata brava a concederci pochi spazi».