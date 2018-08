Udinese-Samp, le probabili formazioni

I blucerchiati esordiscono fuori casa contro i friulani

Genova - Ieri in conferenza stampa, Giampaolo non si è "sbottonato" sugli 11 titolari della sfida allo stadio Friuli. Ha però garantito che le sue scelte saranno orientate dallo stato di forma dei giocatori e che i nuovi arrivati sono ancora in ritardo, dal punto di vista fisico e di integrazione nel sistema di gioco di Giampaolo.

Il modulo è il consueto 4-3-1-2. La maggior incertezza riguarda la posizione di terzino destro, dove Bereszynski sembra essere stato "superato" da Sala, dopo le prime uscite pre-stagionali. Lo stesso allenatore, in conferenza, ha sottolineato che alcuni giocatori non siano arrivati "in condizione" dopo il mondiale. Non ci saranno Caprari, squalificato, Praet infortunato e il lungodegente Regini

Sampdoria: Audero, Sala, Andersen, Colley, Murru, Linetty, Barreto, Jankto, Ramirez, Defrel, Quagliarella

Udinese -: Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong Samir; Mandragora Fofana; Barak, De Paul Machis; Lasagna