Udinese-Sampdoria 1-0, decide De Paul al 9´ con un gol da fuori

Samp torna a Genova sconfitta, non basta un 2^ tempo arrembante dopo 45' sottotono

Genova - SAMPDORIA: Audero, Bereszynski, Andersen, Colley, Murru, Linetty, Barreto, Jankto, Ramirez, Defrel, Quagliarella.

Disponibili: Rafael, Belec, Sala, Rolando, Leverbe, Ferrari, Tonelli, Stijepovic, Vieira, Saponara, Ekdal, Kownacki



UDINESE: Scuffet, Stryger, Ekong, Nuytinck, Samir, Behrami, Fofana, Mandragora, Machis, De Paul, Lasagna

Disponibili: Nicolas, Musso, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Wague, Barak, D'Alessandro, Pontisso, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu



Arbitro: La Penna



95' Triplice fischio, termina la partita. Sampdoria sconfitta 1 a 0 alla Dacia Arena



93' Fofana pericoloso in contropiede, Audero devia alto



93' Ultima sostituzione per i bianconeri. Behrami lascia il posto a Opoku



91' Ekdal conclude verso la porta, ma un difensore riesce a fermare il tiro



90' 4 minuti di recupero per le speranze doriane



89' Altra conclusione di Linetty, ostacolato da un difensore. Scuffet blocca facilmente



87' Punizione dai 20m per Barreto. Tiro deviato alto dalla barriera



86' Ammonito Nuytinck per un'entrata troppo decisa



84' Di nuovo Linetty da fuori area. Scuffet respinge in angolo



79' Tiro di Linetty da fuori. Il diagonale termina a lato



77' Ci prova Kownacki dopo una ribattuta corta della difesa. Il pallone esce largo non di molto



76' Cambio per l'Udinese. Esce Machis entra D'Alessandro



73' Ultima sostituzione dei blucerchiati. Fuori Quagliarella, dentro Kownacki



71' Occasione per Bereszynski che aggancia e conclude verso la porta di un attento Scuffet



70' Sostituzione per la Samp. Ekdal prende il posto di Jankto, ex fischiatissimo a Udine



67' Ammonizione per Murru (SAM), trattenuta ai danni di Machis



66' Sostituzione di Velazquez. Fuori Lasagna per Teodorczyk



64' L'Udinese attacca sugli sviluppi di un corner, conclusione respinta dalla difesa



59' Sostituzione di Giampaolo. Entra Saponara, esce Ramirez



58' Ramirez (SAM) ammonito dal direttore di gioco, tackle in ritardo



51' Defrel pericoloso, dopo un'accelerazione. Il tiro sfiora il palo a sinistra del portiere



46' Inizia il secondo tempo



45' Fine primo tempo. Sampdoria che non ha creato nemmeno un'occasione da gol



40' Fofana, ancora un tiro da fuori. Finisce largo alla sinistra di Audero



33' Fofana ci prova dalla distanza. Pallone che esce di poco sopra la traversa



27' Machis a tu per tu con Audero, Audero respinge in tuffo



26' Ammonizione per Bereszynski (SAM). Contrasto troppo duro.



19' Behrami ci prova deviando un cross dal corner. Audero para il tiro, non angolato



16' Lasagna riceve un cross in profondità e calcia verso la porta. Audero blocca



9' GOL dell'Udinese con De Paul, conclusione dal limite dell'area. Audero non può nulla



3' Uscita maldestra di Audero, ma Machis non ne approfitta



1' Inizia Udinese-Sampdoria. Su 74 precedenti in Serie A: 21 vittorie dell'Udinese, 30 della Sampdoria. Nelle 37 giocate in Friuli, 16 vittorie Udinese, 10 Sampdoria