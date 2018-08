Ultras Samp e Federclubs: «Per noi domenica non c´è partita»

Il comunicato dei tifosicontro la decisione di giocare domenica

Genova - I gruppi della tifoseria organizzata della Gradinata Sud e la Federclubs chiedono, attraverso un comunicato, «che domenica non si giochi Sampdoria-Fiorentina. In questi giorni di sconvolgimento per Genova e i genovesi annunciano che non prenderanno parte alla partita e faranno il possibile perché questa non si giochi».



Infine precisano «che domenica saranno per le strade con un'iniziativa - ancora da definire - a sostegno delle persone che hanno perso la propria casa».

Anche la società di corte Lambruschini si è esposta nei giorni precedenti per chiedere il rinvio della partita.