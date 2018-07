Ultras Tito contrari al `codice di condotta`

I tifosi della Sampdoria espresso il loro pensiero in un comunicato

Genova - Per la stagione 2018/19 il Ministero degli Interni e la FIGC hanno varato un codice di condotta che deve essere sottoscritto da chiunque rinnovi l'abbonamento. Gli Ultras Tito Cucchiaroni hanno scritto un comunicato molto critico verso questo codice, obbligatorio per chiunque voglia abbonarsi e implicitamente accettato da chi acquista i biglietti. Gli UTC criticano il potere che viene dato in questo modo alla società che «diventano un’autorità che si somma a quella della polizia».

E continuano «Siamo certi che la maggioranza delle società vorrà agire con buonsenso, ma cosa succederebbe se qualche società, per qualche motivo nemmeno così difficile da immaginare, decidesse di estromettere dallo stadio persone che reputa “scomode” perché ad esempio esprimono una critica oppure un pensiero che non coincide con quello della società stessa? Crediamo che tutto questo possa essere molto pericoloso a causa dell’assoluta discrezionalità lasciata nelle mani di società e presidenti».

Annunciano di mobilitarsi contro questo codice: «L’obiettivo è quello di bloccare l’applicazione di questa nuova norma che introduce ulteriori elementi di complicanza nel rapporto tra tifosi e accesso allo stadio. Crediamo che mentre esercitiamo il rinnovo dell’abbonamento, una riflessione su questa novità sia doverosa, in quanto potrebbe comportare situazioni future che toccheranno tutti, non solamente chi fa parte dei gruppi organizzati e, in alcuni casi, non soltanto all’interno dello stadio».