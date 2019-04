Un dream team di Stelle nello Sport in campo per la Gigi Ghirotti Onlus

Genova - Da 20 anni il progetto Stelle nello Sport fa scendere in campo grandi campioni a sostegno della Gigi Ghirotti Onlus. La “squadra” di questa settimana è straordinaria. Al fianco di Michele Corti e Marco Callai a favore del Prof. Franco Henriquet scendono in campo i due capitani rossoblucerchiati, Fabio Quagliarella e Mimmo Criscito. Ma anche stelle di livello mondiale quali Valentino Rossi, Bebe Vio, Roberto Cammarelle e Mara Navarria.



Grazie all’intervento di Zentiva, hanno donato loro cimeli anche Michela Moioli (oro olimpico nello snow board) e lo chef tre volte stellato Heinz Beck. Dal mondo del calcio le maglie anche di Andersen (Samp), Mancosu (Entella) e Bidaoui (Spezia) e due esperienze speciali come il “Walk About” del 12 maggio in Samp-Empoli e la “Genoa Experience” del 19 maggio in Genoa-Cagliari.



Dalle piscine più importanti del mondo arrivano i cimeli di Francesco Bocciardo, Fabio Scozzoli e Luca Pizzini (nuoto) ma anche Giulia Emmolo e Tania Di Mario (pallanuoto). E poi la casacca ufficiale dell’Azimut Modena Volley e la maglia azzurra dell’olimpionica di tiro a volo, Diana Bacosi.



L’elenco di Campioni che hanno sposato il progetto di Stelle nello Sport è davvero impressionante (tutti gli aggiornamenti al link https://www.stellenellosport.com/news-charity/). Per partecipare all’asta il link diretto è quello di www.charitystars.com/stellenellosport.



Ad oggi sono già stati raccolti 23.000 euro e per festeggiare il 20° anno di Stelle nello Sport l’obiettivo è quello di superare quota 30 mila, anche grazie al Galà del prossimo 24 maggio e alla Festa dello Sport che accenderà il Porto Antico di Genova dal 24 al 26 maggio prossimi.