Un mare di indicazioni, a lezione da Thiago Motta

Genova - Il Genoa di Thiago Mota avrà bisogno di tempo per rodarsi ma di sicuro l'ex centrocampista italo-brasiliano non vuole lasciare nulla al caso. Al ‘Signorini’ la squadra è entrata in clima partita con un super allenamento puntato decisamente al match con il Brescia. Sotto con gli straordinari, insomma. Tutti in campo a vagliare le posizioni, calarsi nelle direttive e mettere in pratica il da farsi. Dopo l’attivazione iniziale e una lunga sessione di esercitazioni singolari, i giocatori sono stati divisi in due schieramenti per la partitella a metà campo. In conclusione le rifiniture. A carte coperte il mister sta procedendo per la sua strada. Nessuna nuova a livello di infermeria. Dopo pranzo i componenti lo staff si sono ritirati negli uffici per sviluppare il lavoro che li attende. Venerdì la conferenza pre-partita è fissata alle 14:30.



Sarà Rosario Abisso l’arbitro dell’incontro tra il Grifone e le Rondinelle sabato allo stadio Ferraris (20:45). La C.A.N. di Serie A ha assegnato la direzione della partita al direttore di gara, esponente della sezione A.I.A. di Palermo. Gli incarichi presuppongono Filippo Meli e Damiano Di Iorio nel ruolo di assistenti, in rappresentanza dei distretti di Parma e Vco. Come quarto uomo Ivano Pezzuto della sezione leccese. Alla var Antonio Giua esponente arbitrale di Olbia, con la collaborazione di Alberto Tegoni di Milano. In tutti gli stadi del massimo campionato, la Lega Serie A promuove nella nona giornata la campagna per “Save the Children” (donazioni via sms al 45533).