Genova - «Lascio casa e come sempre in questi momenti non è mai facile prendere certe decisioni. Lascio un gruppo di giocatori ma soprattutto di uomini straordinari, una tifoseria che negli anni ha imparato ad apprezzarmi e che nonostante qualche incomprensione mi ha voluto bene. Volevo ringraziare tutto lo staff tecnico e le persone che mi hanno accompagnato in questa bella esperienza a Genova. Ora si apre un nuovo capitolo ma non dimenticherò mai i valori del Grifone e di una maglia che ho onorato fino all’ultimo istante»: tramite il proprio profilo Instagram Miguel Veloso saluta i rossoblu dopo l’annuncio del suo passaggio al Verona fino al 30 giugno 2020.



Compagni - Veloso, che con il Genoa ha giocato cinque stagioni non consecutive, ritroverà in gialloblù molti suoi ex compagni 'genovesi'. Oltre all’allenatore Ivan Juric in Veneto ci sono anche Bessa e Gunter. I gialloblu stanno pensando anche a Lazovic ma al momento non c’è stato ancora un affondo da parte dei dirigenti del Verona.