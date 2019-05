Genova - «Sarà la gara della stagione. Dobbiamo cercare di sfruttare i loro punti deboli per portare a casa il risultato»: lo ha dichiarato l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli alla vigilia della sfida a Reggio Emilia contro l'Atalanta in programma domani alle 15.



Avversario - Il mister rossoblu ha poi aggiunto: «La formazione nerazzurra è in finale di Coppa Italia e sta lottando per il quarto posto. Ma a parte i complimenti a me interessa metterla in difficoltà».



Assenze - A Reggio Emilia sarà assente Lazovic. Così Prandelli: «Speriamo di avere notizie positive positive già dall'inizio della prossima settimana»