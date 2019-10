Genova - «Contro il Bologna voglio vedere la stessa grinta e determinazione messa in campo domenica al Ferraris al cospetto della Roma. La formazione rossoblu ha giocatori forti e una buona organizzazione di gioco e non sarà semplice»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri in vista della gara in programma al Dall’Ara domenica alle 12.30 contro la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic.



Il mister doriano ha poi parlato del lavoro svolto durante la settimana: «I ragazzi hanno lavorato sodo e sono soddisfatto. Mancherà Linetty, per il resto stanno tutti bene. Il modulo? Ho lavorato sul 4-4-2 e 4-3-1-2».



Infine una battuta sui tifosi: «Saranno meno rispetto a domenica scorsa ma faranno sentire il loro calore. Da parte nostra servirà ricambiare tutto questo affetto».