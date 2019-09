Verso Cagliari - Genoa, Andreazzoli: «Non dobbiamo porci limiti»

Genova - «E' un campionato particolarmente complicato e tutte le gare, anche se sembra una banalità, vanno interpretate al massimo, così quella di Cagliari»: lo ha dichiarato l'allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli alla vigilia della sfida in terra sarda in programma domani sera alle 20.45.



Il mister rossoblu è poi tornato sulla sfida di domenica scorsa persa all'ultimo minuto del recupero contro l'Atalanta: «Appena finita c'era un po' di amarezza come è normale ma se analizziamo in maniera oggettiva la partita, per quello che ho visto in campo, non posso che essere soddisfatto. Non dobbiamo porci limiti, ma cercare di battere qualsiasi squadra che viene da noi, anche se più forte di noi. Questo deve essere il nostro spirito»