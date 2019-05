Verso Chievo Samp, Giampaolo: «Miglioriamo la nostra classifica»

Tante novità nella formazione che scenderà al Bentegodi, partendo dal portiere

Genova - «Dobbiamo provare a sfondare il muro dei 50 punti per chiudere al meglio la stagione. Affrontiamo un avversario senza motivazioni ma dal punto di vista tecnico dobbiamo fare un passo avanti rispetto alle ultime gare»: lo ha annunciato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro il Chievo Verona in programma domani alle 12.30.



Attacco - Dopo aver perso il treno Europa, nella Sampdoria una piccola soddisfazione può arrivare da Fabio Quagliarella pronto a vincere la classifica cannonieri: «Mancano soltanto due gare e mi auguro che possa raggiungere questo bel traguardo che sarebbe una soddisfazione per tutti».



Cambi - In vista del Chievo possibile turn over per Giampaolo a partire dalla porta: «Gioca Rafael perché Audero ha qualche problemino. Non ci saranno invece Murru e Andersen. A sinistra non è escluso che possa esserci spazio per Tavares. Sau? Ragazzo straordinario che si è sempre allenato e domani può trovare spazio. Praet? Potrebbe fare il ruolo di play perché Vieira è in gruppo da quest’oggi».