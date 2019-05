Verso Fiorentina - Genoa, Prandelli: «Non pensiamo agli altri, in campo senza paura»

Il tecnico torna a Firenze dove ha allenato. In dubbio Lapadula e Zukanovic

Genova - «Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione per portare a casa punti senza pensare ai risultati degli altri campi. Tra i giocatori recuperabili ci sono sia Zukanovic che Lapadula»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in programma domani sera alle 20.30 al Franchi.



Pubblico - Il Genoa a Firenze sarà seguito da tantissimi tifosi. Così Prandelli: «Sono la nostra arma in più e anche domani ci daranno la carica per raggiungere l’obiettivo».



Avversario - Prandelli, un ex della sfida, ha inquadrato così la Fiorentina: «A livello individuale la rosa è composta da giocatori che possono metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Serve da parte nostra attenzione e freddezza sotto porta, quella che non abbiamo avuto nelle precedenti partite».