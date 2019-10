Verso Genoa - Brescia, Motta: «Le sensazioni sono buone, mi aspetto una grande gara»

Genova - «Sono convinto che faremo una grande gara perché i ragazzi hanno lavorato sodo durante la settimana. Ora tocca al campo dare il verdetto finale ma le sensazioni sono buone»: lo ha affermato Thiago Motta, allenatore del Genoa, alla vigilia della gara contro il Brescia in programma al Ferraris alle 20.45.



Il tecnico rossoblu ha poi aggiunto: «Dobbiamo scendere in campo determinati, convinti dei nostri mezzi perché soltanto così possiamo portare a casa punti. Il modulo in questo momento conta poco, mi interessa vedere la prestazione ».



Per i primi dieci minuti il Genoa sarà senza i suoi tifosi che lasceranno gli spalti vuoti in contestazione contro il presidente Enrico Preziosi. Così Thiago Motta sull'argomento: «Dobbiamo stare tutti uniti per uscire da questo momento difficile, chiedo soltanto questo. Per il resto non so cosa dire, è difficile dare un giudizio».