Verso Genoa - Fiorentina, da domani parte la prevendita

Genova - Il Genoa Cricket and Football Club informa che a partire dalla giornata di domani, lunedì 26 agosto (ore 10), prenderà il via al Ticket Office del GMS (via al Porto Antico 4, ore 10-19) la prevendita per l’esordio interno con Acf Fiorentina (domenica 1° settembre, ore 20:45). Da martedì (ore 10) i titoli di accesso saranno inoltre disponibili nelle ricevitorie Ticketone e sul sito sport/ticketone.it .



La società esorta a non acquistare tagliandi d’ingresso tramite circuiti o canali web differenti da quelli comunicati e precisa che non sussistono restrizioni in merito alla vendita attinente il settore ospiti (chiusura sabato 31 agosto alle 19), riservato ai supporter della squadra toscana.



PREZZI BASE



Tribuna Inferiore centrale: 100 euro – biglietti riservati lunedì 26 e martedì 27 agosto ai soli abbonati di Tribuna Inferiore centrale 2018/19 esclusivamente al Genoa Museum and Store



Distinti: 40 euro (Under 16: 20 euro)



Gradinata Sud e Settore 5: 25 euro (Under 16: 15 euro)



Settore Ospiti: 25 euro (Under 16: 15 euro)