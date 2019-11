Verso il derby, da martedì la prelazione per i tifosi della Samp

Genova - L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per Genoa-Sampdoria, gara in programma sabato 14 dicembre alle 20.45 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova



PRELAZIONE PER ABBONATI DI GRADINATA SUD 2019/20

Quando

Dalle ore 10.00 di martedì 3 dicembre alle ore 19.00 di sabato 7 dicembre 2019.

Dove

– Service Center Sampdoria di via Cesarea 97r (clicca qui per consultare gli orari d’apertura) NO CARTE DI CREDITO

– Federclub di Via Casata Centuriona 18/20r (0108311557)

– Vendita online* su sport.ticketone.it (solo per abbonamenti in digitale caricati su Sampcard)

– Punti vendita Listicket-gruppo Ticketone (solo per abbonamenti in digitale caricati su Sampcard)

– Call Center Ticketone* (solo per abbonamenti in digitale caricati su Sampcard)

La vendita sarà riservata ai soli titolari intestatari di abbonamento di GRADINATA SUD che potranno esercitare il proprio diritto di prelazione per la GRADINATA SUD previa esibizione in originale della tessera di abbonamento e di un valido documento d’identità. I possessori di abbonamento digitale caricato su SAMPCARD, oltre alla tessera, dovranno presentare anche la ricevuta segnaposto stampabile eventualmente da casa cliccando qui. Si precisa che la prelazione è dedicata al solo titolare intestatario dell’abbonamento e non hanno diritto alla prelazione i delegati al’utilizzo dello stesso.* Per esercitare la prelazione online occorre inserire i dati identificativi della Sampcard.



PRELAZIONE PER ABBONATI DI ALTRI SETTORI 2019/20 CON CODICE PROMOZIONALE

Dalle ore 10.00 di lunedì 9 dicembre alle ore 19.00 di martedì 10 dicembre 2019.

Dove

– Service Center Sampdoria di via Cesarea 97r (clicca qui per consultare gli orari d’apertura) NO CARTE DI CREDITO

– Federclub di Via Casata Centuriona 18/20r (0108311557)

– Vendita online* su sport.ticketone.it



Modalità di acquisto

La vendita sarà riservata ai soli titolari di abbonamento di GRADINATA NORD, DISTINTI e TRIBUNA INFERIORE che potranno esercitare il proprio diritto di prelazione per gli eventuali posti liberi di GRADINATA SUD o per il SETTORE 6 (Gabbia Sud) fino ad esaurimento degli stessi, previa esibizione in originale della tessera di abbonamento e di un valido documento d’identità. Si precisa che la prelazione è dedicata al solo titolare e intestatario dell’abbonamento e non hanno diritto alla prelazione i delegati al’utilizzo dello stesso. Gli abbonamenti con tariffa OMAGGIO, SERVIZIO e ISTITUTI SOCIALI non hanno diritto alla prelazione.* Per esercitare la prelazione online occorre inserire nel campo “codice promozione” della pagina dedicata il numero di SAMPCARD senza spazi (esempio 016000123456). I possessori di abbonamento tradizionale dovranno inserire il numero di supporto (situato fronte tessera, identificato con N.T – esempio 202001234567) e dovranno selezionare come modalità di acquisto la funzione Home Ticketing (biglietto inviato via mail). Attenzione con il codice promozione si può acquistare il solo biglietto riferito al numero di abbonamento inserito; ogni codice promozionale consente pertanto l’acquisto di un solo titolo.



VENDITA LIBERA

Si comunica che gli eventuali posti di GRADINATA SUD non venduti in prelazione potranno essere acquistati esclusivamente online sul sito internet di TicketOne o tramite il call center di Ticketone mentre il SETTORE 6 potrà essere acquistato su tutti i canali di vendita.



Quando

Dalle ore 10.00 di mercoledì 11 dicembre a sabato 14 dicembre 2019.

Dove

– Service Center Sampdoria di via Cesarea 97r (clicca qui per consultare gli orari d’apertura) NO CARTE DI CREDITO

– Federclub di Via Casata Centuriona 18/20r (0108311557)

– Vendita online* su sport.ticketone.it

– Punti vendita Listicket-gruppo Ticketone

– Call Center Ticketone