Verso il derby, Giampaolo: «Partita da tripla, in campo con il giusto atteggiamento»

Il tecnico doriano recupera tutti tranne Barreto che però sarà in ritiro

Genova - «Al derby non c’è un favorito, la spunterà chi avrà l’atteggiamento giusto. Tutte le volte che abbiamo giocato questa partita siamo scesi in campo per portare a casa i tre punti e sarà così anche domani. Vincere significherebbe rientrare in corsa per l’Europa»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della gara contro il Genoa in programma alle 15.



Rossoblu - Il tecnico doriano ha poi parlato degli avversari: «Non so cosa aspettarmi, Prandelli è un allenatore che stimo e sicuramente avrà preparato al meglio la sfida. Ci siamo sfidati quando lui era alla Fiorentina e io guidavo prima l’Ascoli e poi il Siena».



Formazione - Giampaolo non ha svelato la formazione: «Tranne Barreto che comunque sarà in ritiro, tutti saranno a disposizione. Ekdal ha esperienza ma quando è mancato è stato sostituito al meglio da Vieira».