Verso il derby, Perinetti: «Genova deve tornare alla normalità, dallo sport segnali importanti»

Il direttore generale del Genoa ha parlato a "Il mattino ha il gol in bocca"

Genova - «Il significato che lo sport e una partita così sentita richiamano, è ciò che Genova per prima cosa è stata capace di sopportare. Questa è una città orgogliosa che ha fatto fronte alle avversità con sacrifici e coraggio e il derby può caratterizzare il desiderio di tornare alla normalità e trasferisce il messaggio che tutti coloro che ne hanno facoltà si adoperino per risolvere celermente i problemi»: lo ha dichiarato il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti alla trasmissione “Il mattino ha il gol in bocca” sulle frequenze di Rai Radio 1.



«Genova ha il diritto di vivere in maniera più piena, non di limitarsi a sopravvivere nella quotidianità. Lo sport sotto questo aspetto è in grado di dare segnali importanti. Nel ricordo di chi ha perso la vita e nell’attesa, sana e composta, di un evento così speciale».