Verso il derby, Prandelli: «Non vediamo l´ora di scendere in campo»

Prima stracittadina per il tecnico del Genoa

Genova - «Siamo pronti per il derby e per regalare una gioia ai nostri tifosi. La classifica non va assolutamente vista, dobbiamo solo pensare a fare una grande gara»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli alla vigilia della sfida contro la Sampdoria.



Stadio - Il mister rossoblu ha poi parlato del calore del tifo: «Giocare a Marassi è una grande emozione e in partite come queste il pubblico può fare la differenza e aiutarti a fare bene. Mi aspetto da parte dei ragazzi una gara attenta come ho visto a Napoli, solo così la pressione si può lasciare alle spalle».



Sampdoria - Prandelli ha poi parlato degli avversari: «Sono contento di ritrovare Giampaolo di poterlo riabbracciare ma per novanta minuti in campo ognuno penserà a prevalere sull’altro. Se dovessi scegliere chi togliere nella Samp senza dubbio direi Quagliarella, un giocatore che ha avuto negli ultimi anni un rendimento alto da meritarsi la convocazione in Nazionale».