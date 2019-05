Verso Samp - Empoli, Giampaolo: «Chiudiamo al meglio la stagione»

Senza Andersen e Colley in difesa, alcuni dubbi per il mister doriano

Genova - «In queste ultime gare dobbiamo scendere in campo per rispetto della maglia che indossiamo, per i tifosi e per migliorare la nostra classifica»: lo ha annunciato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro l’Empoli in programma domani alle 15 al Ferraris.



Avversario - Il tecnico del Doria, con un passato sulla panchina toscana, ha inquadrato così gli avversari: «Una squadra che non rinuncia mai a giocare. Il ko in casa contro la Spal ha pesato molto ma è in lotta per la salvezza e verrà qua a fare punti. Non farà parte della sfida Andersen mentre Caprari è recuperato. Detto ciò ho ancora dei dubbi da sciogliere».



Futuro - In attesa della fine del campionato Giampaolo ha risposto ad alcune domande sul suo futuro: «Vedrò il presidente nella settimana che porta alla Juventus e parleremo. Non rimprovero nulla alla società né alla strategia adottata sul mercato in questi anni».