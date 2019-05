Verso Samp - Juventus, Giampaolo: «Chiudiamo al meglio il campionato»

Decisi gli undici che scenderanno in campo. In porta ancora spazio per Rafael

Genova - «Vogliamo salutare al meglio i tifosi e celebrare Quagliarella. Sarebbe bello battere due volte di fila in casa i nostri avversari»: lo ha annunciato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro la Juventus in programma domani alle 18 allo stadio Ferraris.



Scelte - Il tecnico doriano ha rivelato gli undici che manderà in campo: « Rafael; Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala; Barreto, Praet, Linetty; Ramírez, Quagliarella e Defrel. Stavolta non ho avuto dubbi».



Futuro - Giampaolo ha fatto luce sul futuro: «Devo parlare con il presidente e il direttore sportivo e poi valutare. La Sampdoria viene prima di tutto, questo non va mai dimenticato. Ieri con i miei collaboratori abbiamo fatto il punto della situazione parlando del passato e del futuro».



