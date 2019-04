Verso Samp - Lazio, Giampaolo: «Facciamo più punti possibili, poi tiriamo le somme»

Non è recuperato Andersen, ballottaggio Ferrari-Tonelli accanto a Colley

Genova - «Non possiamo più sbagliare se vogliamo raggiungere un piazzamento europeo»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della gara contro la Lazio in programma domani alle 18 al Ferraris.



Stagione - «Se dovessimo arrivare settimi sarebbe un campionato straordinario, altrimenti il giudizio è ugualmente buono ma in questo caso dovremmo farci delle domande per colmare il gap e fare un salto di qualità – ha proseguito Giampaolo – La sconfitta maturata a Bologna non deve influire sul finale di stagione, dobbiamo scendere in campo sempre motivati».



Avversario - Giampaolo ha poi parlato della Lazio: «Una squadra molto forte con giocatori di qualità, può ancora arrivare tra le prime quattro della classifica».



Formazione - Alla domanda sugli undici da mettere in campo Giampaolo ha proseguito: «Ho molti dubbi, detto ciò l’unico assente è Andersen. Audero? E’ giovane e di qualità e la crescita passa da gare storte come quella vissuta a Bologna».