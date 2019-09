Verso Samp - Torino, Di Francesco: «Cancelliamo lo zero dalla classifica»

Genova - «Fa male vedere la classifica, essere a zero punti infastidisce tutti»: lo ha annunciato l’allenatore della Sampdoria Eusebio Di Francesco alla vigilia della gara contro il Torino in programma domani alle 15 al Ferraris.



«Abbiamo lavorato sulla testa, non dobbiamo perdere l'attenzione in gara, oggi appena sbagliamo prendiamo schiaffi e non è ammissibile. Dobbiamo essere concentrati sul campo e non pesare a cosa succede al di fuori».



Di Francesco ha poi parlato dell’aiuto da parte dei tifosi: «Se penso alla bolgia del Ferraris ho già i brividi. Credo che il pubblico non ci abbia mai fatto mancare nulla».