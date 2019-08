Verso Sassuolo - Samp, Di Francesco: «La rosa va completata, voglio giocatori motivati»

Genova - «Mi auguro finisca il prima possibile la tarantella riguardante il futuro della società perché la rosa è da completare e voglio giocatori motivati»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Eusebio Di Francesco in vista della sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo.



Mentalità - « Non siamo quelli visti con la Lazio e lo dimostreremo. Dobbiamo ripartire dagli atteggiamenti e non voglio vedere la squadra patire così tanto. Il modulo? Non è un questione tattica - ha detto - ma di cattiveria: c'è il desiderio da parte di tutti di cancellare la sfida con la Lazio".



Avversario - Sarà un tuffo nel passato per il mister doriano Di Francesco che ritrova il Sassuolo allenato dal 2012 al 2017: «Hanno un sistema di gioco collaudato. I miei ricordi? stima, affetto e amore. Sono stati anni indimenticabili, soprattutto per essere riusciti a arrivare in Europa League, con un progetto tecnico importante e una gran mentalità».