Genova - Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per il neoacquisto della Sampdoria Manolo Gabbiadini.



L'attaccante è stato acquistato dal Southampton per 12 milioni, tre subito come prestito oneroso e nove a fine campionato come obbligo di riscatto. In mattinata è atteso nella sede della società per firmare il contratto che lo legherà alla società blucerchiata per quattro anni e mezzo.