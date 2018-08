Viterbese, focus sull´avversario della Samp in Coppa Italia

Cosa devono aspettarsi i blucerchiati?

Genova - Domenica, al Ferraris di Genova, la Samp sfiderà la Viterbese Castrense in partita secca, per il terzo turno di Coppa Italia. La Viterbese milita in Lega Pro, ma nel turno precedente ha travolto l'Ascoli (Serie B) con un sonoro 4 a 0. La squadra allenata da Gianni Lopez è molto giovane (età medi 24 anni) e composta da ragazzi in prestito dalle giovanili di molti club di A, che non vedono l'ora di mettersi in mostra in un palcoscenico importante come quello del Ferraris. Sulla carta non ci saranno problemi per i blucerchiati, ma prendere sotto gamba l'impegno potrebbe riservare cattive sorprese. I più attenti ricorderanno il terzo turno contro la Juve Stabia nel 2012.