Zero presenze allo Sporting Lisbona e Viviano torna in Italia

L'ex della Samp sarà il nuovo portiere della Spal

Genova - Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria torna in serie A e difenderà i pali della Spal. Per l’estremo difensore si chiude la parentesi portoghese con lo Sporting Lisbona nella quale ha collezionato zero presenze.



Le due società hanno raggiunto un accordo per un prestito secco di sei mesi. Su Viviano c’era anche la Fiorentina pronta a riabbracciare il portiere di Fiesole ma alla fine l’ha spuntata la formazione emiliana.