Zukanovic: «Bene i tre punti anche se non siamo al top della forma»

Il difensore del Genoa ha parlato al sito ufficiale

Genova - «Era fondamentale iniziare la stagione con una vittoria casalinga contro l’Empoli per onorare una serata come quella che il Genoa e Genova hanno vissuto in questi giorni»: lo ha dichiarato il difensore Ervin Zukanovic in esclusiva al sito ufficiale della società.



Vittoria - «Abbiamo lavorato molto durante l’estate per arrivare pronti al campionato, ma anche se non siamo ancora al top della forma i tre punti ci volevano».



Avversario - Domenica sera il Genoa affronta il Sassuolo. Così Zukanovic: «Dobbiamo stare molto attenti, i nostri avversari hanno dimostrato di essere forti e pericolosi. Hanno ottenuto quattro punti battendo l’Inter e pareggiando in Sardegna contro il Cagliari in inferiorità numerica. Dobbiamo portare a casa punti per dare continuità a questo inizio di stagione prima della sosta per le Nazionali».