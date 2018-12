Zukanovic: «Contro la Roma dovremo giocare al 100%»

Il difensore crede nella possibilità di portare punti a casa dall'Olimpico

Genova - «Nella capitale per i punti»: così il difensore del Genoa, Ervin Zukanovic, in vista della complicata trasferta a Roma contro i giallorossi. La Roma è in una fase complicata della stagione, ma il Grifone non se la passa meglio con l'ultima vittoria che risale al 30 settembre.



Il difensore, che in passato ha vestito la casacca giallorossa, ha commentato con un'intervista sul sito ufficiale del Genoa, dicendo : «La Roma non attraversa uno dei suoi momenti migliori, ma resta una squadra con un potenziale importante e giovani forti come Under». E conclude: «Certo avrà assenze pesanti come il mio connazionale Dzeko. Molto dipenderà da noi, anche se sarà una partita difficile. Se riusciremo a entrare in partita al 100%, potremo dire la nostra e fare risultato. E’ giusto crederci e pensare in positivo».