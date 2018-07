Zukanovic: «Guai a ripetere gli errori del passato»

Genova - «Dobbiamo partire forte e non ripetere il campionato della scorsa stagione. In questi primi allenamenti c’è voglia di crescere e lavorare per non ripetere gli errori passati. Stiamo gettando le basi per prepararci alle partite che contano»: lo ha dichiarato il difensore del Genoa Ervin Zukanovic dal ritiro austriaco di Neustift.



Capitano - Zukanovic ha poi parlato di Criscito: «E’ venuto in ritiro per stare con noi nonostante l’infortunio, si è comportato come un vero capitano».



Mercato - «Non dobbiamo farci condizionare dalle voci di mercato, siamo professionisti. Noi dobbiamo pensare a lavorare e basta».