Arriva a Genova il GoTour: così un imprenditore può vincere un piano di comunicazione

- È Genova la quarta tappa del GoDaddy Tour. GoDaddy lancia Vere Imprese, il concorso per permettere alle piccole e medie imprese, le tech startup e le imprese individuali italiane di far conoscere la propria attività e dare slancio al proprio business. Dal 1° aprile e fino al 31 luglio 2019, tutti i clienti di GoDaddy, o coloro i quali registrano il proprio dominio su GoDaddy.it, possono raccontare la propria storia d’impresa sul sito Vereimprese.it. Gli iscritti al concorso possono vincere un piano di comunicazione professionale del valore di 20.000€ realizzato da GoDaddy e Alkemy.



Per far conoscere l’iniziativa agli imprenditori d’Italia e per raccogliere le loro storie, GoDaddy sta attraversando tutta l’Italia dal 31 maggio con il GoTour, toccando dieci tappe: Milano, Torino, Genova, Verona, Rimini, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo. La quarta tappa del GoTour sarà Genova, dove sarà possibile raccontare la propria storia d’impresa e ricevere utili consigli da Tatiana Biggi. L’appuntamento sarà quindi previsto per le 12 del 7 e 8 Giugno al ChC Arba, Via Piero Gobetti 60R.



Per candidarsi ciascuna piccola e media impresa, startup o impresa individuale dovrà raccontare la propria storia aziendale su Vereimprese.it con informazioni, immagini e contenuti video volti a rendere la presentazione il più interessante possibile. A partire dal 2 settembre, infatti, si darà il via alla votazione online delle storie, che permetterà l’accesso alla fase finale del contest che si svolgerà a Milano. Qui, una giuria tecnica sceglierà la storia di impresa più interessante per ciascuna delle categorie individuate (PMI, Imprese individuali e Tech Startup) e assegnerà i tre premi finali. Per conoscere il regolamento completo è possibile visitare la pagina https://vereimprese.it/concorso



GoTour - Genova 7 e 8 Giugno appuntamento con Tatiana Biggi

ChC Arba, Via Piero Gobetti 60R.