Fotovoltaico, quando al risparmio si aggiunge il rispetto dell´ambiente

- Un impianto fotovoltaico offre due vantaggi. Il primo, indiretto, in quanto riduce le emissioni di CO2 e aiuta il paese a ridurre le importazioni di energia dall'estero, il secondo è invece un vantaggio diretto, poiché riduce notevolmente la propria spesa energetica. Grazie alla detrazione del 50% con scambio sul posto, l'investimento in un impianto può

ripagarsi in circa quattro anni. L’ammortamento è anche funzione del tuo consumo. Per impianti di potenza superiore a 20kW sono inoltre disponibili gli incentivi del Decreto FER Rinnovabili. I pannelli di ultima generazione hanno un rendimento inalterato per almeno 30 anni, pertanto ogni euro investito nel fotovoltaico, può produrre un ritorno cumulato di circa quattro cinque volte l'investimento iniziale.



Tre soluzioni che aumentano il guadagno.

Negli ultimi mesi si è verificato un incremento nella richiesta di sistema con accumulo che, permettono di conservare l'energia prodotta e non consumata sul momento oppure ottimizzatori, dispositivi intelligenti che aumentano la resa dell'impianto del 20-25%. Molti abbinano il fotovoltaico alle pompe di calore per produrre gratuitamente acqua calda,

riscaldamento e climatizzazione estiva.



Quanto costa un impianto?

Il tipico impianto domestico da 3kW costa circa 6mila euro che, grazie alla detrazione 50%, diventano circa 3mila euro di costo effettivo. E’ possibile rateizzare l’importo con società finanziarie. Per un impianto aziendale la dimensione e quindi il prezzo finale, dipendono molto dalle esigenze e situazioni specifiche.



Come ricevere preventivi convenienti

