`Biscione`, arrestato trafficante di droga: fermato con 7 involucri di cocaina e 4mila euro in contanti

Levante - La Polizia di Stato di Genova, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto al traffico di droga nel medio levante cittadino, ha tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 35enne di origine albanese, residente a Genova, con specifici precedenti di polizia a carico.



L'arresto - Durante un servizio rivolto al contrasto del traffico di stupefacenti, dopo aver acquisito elementi indiziari a carico del predetto relativamente alla detenzione di sostanza stupefacente nel condominio ubicato in questa via Loria (il cosiddetto “Biscione”), personale della sezione Antidroga di questa Squadra Mobile ha proceduto al controllo dell’uomo, dopo averlo visto uscire dal citato indirizzo. L'uomo è stato trovato in possesso di 7 involucri contenenti cocaina, occultati nelle tasche e nei vestiti, e 460 euro in contanti: pertanto si dava luogo a perquisizione in una cantina all’interno dell’edificio sopraindicato nella sua disponibilità. L’attività ha consentito il rinvenimento di ulteriori 3 involucri contenenti cocaina, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente. Oltre mezzo chilo di cocaina è stata sequestrata. La perquisizione veniva poi estesa alla residenza dell’arrestato, nella delegazione di Oregina, dove sono stati trovati 4000 euro in contanti che gli agenti hanno sequestrato in quanto ritenuti provento della frenetica attività di spaccio.

All’esito dell’attività investigativa lo spacciatore è stato arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Genova – Marassi.