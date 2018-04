«Pesto, basilico e fiori gli ingredienti del piatto `Euroflora 2018`»

Levante - Ivano Ricchebono, Executive Chef genovese, dopo aver portato la Stella Michelin dal cuore dei "Caruggi" di Genova fino a Euroflora, nei Parchi di Nervi, ha deciso di stupire i visitatori della mostra con uno show cooking dal sapore tutto ligure. Sabato 28 aprile, alle 11 in punto, nell'area dello Spazio Incontri Mare, appena prima dei laboratori organizzati dal Consorzio di tutela del basilico Genovese DOP, Ricchebono si esibirà insieme allo chef Marco Primiceri e alla pastry chef Lucia De Prai - compagni di brigata nella cucina del ristorante stellato The Cook al Cavo in vico Falamonica - creando "Euroflora 2018" un piatto studiato, pensato e disegnato dai tre chef per Euroflora.



«Unicità, esclusività e innovazione senza mai perdere di vista la nostra terra, le nostre origini - non ha dubbi Ivano Ricchebono - Un piatto che rispecchia Nervi, Genova e tutta la nostra regione - sottolinea - caratteristiche portanti saranno il pesto e il basilico, esclusivamente ligure. I fiori, chiaramente, non mancheranno. Il pensiero sempre rivolto all'eccellenza. Questo piatto unico, fuori menù, è il mio omaggio a questa fantastica edizione di Euroflora all'interno dei Parchi di Nervi».