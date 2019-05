È successo nel pomeriggio di ieri: alla fine la biscia è stata recuperata dai Vigili del Fuoco e liberata nel Bisagno

Levante - Il tempo non è dei migliori, ma la gente in questo penultimo weekend di maggio non ha comunque rinunciato a una tranquilla passeggiata in corso Italia. Insieme ai tanti avventori della passeggiata che porta a Boccadasse, però, questa volta si è "imbucato" anche un ospite un po'... Particolare.



Passeggiata domenicale - Una piccola biscia ha attirato la curiosità - e anche un po' di timore - di tutti i passanti: l'animale (totalmente innocuo sia per gli esseri umani che per cani e gatti), infatti, stava strisciando tranquillamente sotto il marciapiede, probabilmente alla ricerca di un posto più consono alla sua natura.

Alla fine l'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso al piccolo rettile di arrivare comodamente fino al Bisagno, dove ora può finalmente sentirsi più "a casa".