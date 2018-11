Aggredisce, picchia e minaccia un 80enne per farsi dare il portafoglio: 32enne finisce in manette

Levante - In esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un pregiudicato genovese di 32 anni per rapina aggravata.



Le indagini - La Squadra Mobile ha raccolto numerose prove contro il 32enne in relazione a una violenta rapina commessa nella prima mattina del 20 maggio scorso ai danni di un 80enne. Nel caso in questione, l'uomo avrebbe aggredito alle spalle l'anziano mentre questo passeggiava lungo Corso Torino, gettandolo a terra, afferrandolo per il collo e sbattendogli ripetutamente la testa contro l’asfalto. Una volta riuscito a immobilizzare la vittima facendo pressione col peso del proprio corpo, il rapinatore gli ha sottratto il portafoglio contenente 170 euro in contanti, i documenti d'identità dell'anziano e alcune carte.

Il 32enne è stato incastrato anche grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di video-sorveglianza presenti in zona, le quali hanno consentito agli inquirenti di riconoscere e identificare l'aggressore, fermato ieri a Borgoratti.

Al momento l'uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi.