Albaro, 50enne travolta da una moto in corsa: trasportata d´urgenza al San Martino

Levante - Questa mattina poco prima delle 10 una donna di circa 50 anni è stata investita da una moto. Il sinistro ha avuto luogo in via Vasallo, ad Albaro.



L'incidente - La 50enne è stata investita dal mezzo a due ruote mentre stava attraversando la strada: urtata in maniera alquanto violenta, la donna è stata rovinosamente buttata a terra. Immediato l'intervento dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in codice rosso al San Martino. Sul posto anche la Polizia Locale per effettuare i rilevamenti del caso.