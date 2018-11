Levante - Questa notte un rogo ha distrutto circa una ventina di scooter in via Nizza, ad Albaro.



Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che in via precauzionale hanno anche evacuato lo stabile antistante l'incendio. L'ipotesi più plausibile è che le fiamme - che hanno anche annerito la facciata dell'edificio in questione - possano essere partite da un cassonetto. Le indagini, comunque, proseguono.