Albaro, passa in macchina per viale Gambaro e sorprende due scassinatori: arrestati

Levante - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri pomeriggio due cittadini di origini slave residenti a Torino di 21 e 28 anni per il reato di tentato furto in concorso.



L'allarme - Un cittadino, transitando in Viale Gambaro a bordo della sua auto, ha due uomini che armeggiavano intorno alla serratura di un portone. Ha subito segnalato il fatto al 112 ed i poliziotti delle Volanti dell’U.P.G. intervenuti, grazie alla dettagliata descrizione fornita, hanno intercettato i due soggetti a bordo della loro auto a pochissima distanza dal luogo della segnalazione, che si stavano allontanando. Durante il controllo hanno subito mostrato segni di apprensione e hanno giustificato la loro presenza nel capoluogo ligure dicendo che volevano trascorrere una giornata al mare, nonostante le rigide temperature di ieri. Nella loro vettura sono stati trovati e sequestrati attrezzi atti allo scasso. La residente nel civico segnalato, ascoltata dai poliziotti, ha confermato che il portone presentava segni di effrazione che prima non c’erano e il richiedente l’intervento li ha riconosciuti senza ombra di dubbio.

I due, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio saranno processati questa mattina con rito direttissimo.