AMT a Nervi per i turisti: allestita in viale delle Palme la “biglietteria itinerante”

Levante - Una seconda “biglietteria itinerante” a uso dei visitatori di Euroflora è la novità di cui potranno usufruire i tanti turisti e genovesi che si recheranno a Nervi nelle prossime giornate festive. Dopo il Bus storico trasformato in piazza De Ferrari in “biglietteria speciale”, sarà allestita a Nervi un’altra biglietteria mobile AMT.



In viale delle Palme sarà presente una macchina che esporrà le insegne di AMT, il personale aziendale venderà al pubblico i biglietti da 1,50 euro validi solo sulla rete AMT e i biglietti integrati AMT/Trenitalia da 1,60 euro. La biglietteria su ruote sarà a Nervi mercoledì 25 aprile, sabato 28 aprile, domenica 29 aprile e martedì 1° maggio, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.



Presentando l’iniziativa Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT, ha dichiarato: “Vogliamo far sì che la scelta del mezzo pubblico non abbia difficoltà e che i genovesi e i turisti possano visitare Euroflora senza preoccupazioni per l'acquisto dei biglietti”.



Il call center del servizio clienti AMT, che risponde al numero 848 000 030, sarà attivo anche nella giornata di domani, mercoledì 25 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, oltre che nelle giornate di sabato 28, domenica 29 aprile, sabato 5 e domenica 6 maggio, per informare genovesi e turisti sui servizi a disposizione, suggerire percorsi inusuali per scoprire la città con i mezzi pubblici.