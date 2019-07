Balneazione in Liguria, no alla balneazione nel punto `Sturla Ovest`

Levante - Arpal continua a controllare le acque di balneazione della Liguria. A seguito dei risultati degli ultimi campionamenti, il punto di balneazione denominato Sturla Ovest nel comune di Genova è stato dichiarato non conforme.



Entro 72 ore verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità.



Attualmente la situazione in Liguria vede 370 punti conformi e 6 non conformi per inquinamento: oltre a Genova con Sturla Ovest, a Lerici non conformi San Terenzo Paese e Venere Azzurra, ad Ameglia Punta Sanità, Fiumaretta e Bocca di Magra Deby Ross.