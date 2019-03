Boccadasse, rubano il cellulare alla cameriera ma lei li insegue: in manette due ventenni

Levante - Hanno cercato di rubare il cellulare alla cameriera di un ristorante in via Cavallotti, ma purtroppo per loro gli è andata male: la donna - lanciatasi immediatamente all'inseguimento - alla fine è riuscita a far arrestare la coppia che l'aveva derubata.



L'arresto - La vicenda risale a venerdì pomeriggio, quando un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 21 sono entrati in un locale di via Cavallotti e sono riusciti a impossessarsi del telefono della cameriera con una scusa: la donna, però, se n'è subito accorta, iniziando a inseguirli fuori dal locale per farsi restituire il maltolto. Una volta arrivati anche i carabinieri del nucleo Radiomobile, i due sono stati bloccati e perquisiti, dunque il telefono è stato restituito alla legittima proprietaria. Alla fine entrambi sono stati denunciati per rapina impropria.