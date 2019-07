Levante - E’ di una donna sotto shock il bilancio di un incendio avvenuto questa mattina in un appartamento a Bogliasco.



Rogo - Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme: l’incendio non ha provocato feriti. La donna rimasta scioccata è stata portata al San Martino ma soltanto per precauzione. Le cause che hanno provocato l’incendio sono al vaglio degli inquirenti